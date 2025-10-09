Tragedia in casa Boca, si è spento l’ex allenatore Russo. Cardinale otterrà la cittadinanza italiana e l’Egitto vola al Mondiale

Tempo di lettura 1 minuto

Scompare a 69 anni l’ultimo manager degli argentini dopo diversi giorni in terapia intensiva, il proprietario del Milan diventerà italo-americano mentre Salah e compagni si qualificano per la Coppa del Mondo

Tragedia in Argentina, è scomparso l’ex allenatore del Boca Juniors Miguel Angel Russo. L’argentino, per via di un tumore alla prostata, aveva lasciato l’incarico lo scorso 21 settembre e ieri si è spento dopo diversi giorni in terapia intensiva. Noi di Passione del Calcio facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Russo.

Gerry Cardinale otterrà la cittadinanza italiana. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera affinché il proprietario del Milan possa ottenere la cittadinanza per meriti speciali ossia “aver dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport”, come si legge dalla nota di Palazzo Chigi.

L’Egitto si qualifica al prossimo Mondiale. Salah e compagni hanno staccato il pass per la Coppa del Mondo grazie alla vittoria per 3-0 contro Gibuti. Si tratta della quarta volta che l’Egitto partecipa a questa competizione, l’ultima nel 2018. Con loro, sono già 19 le nazioni qualificate al torneo più importante di tutti.

