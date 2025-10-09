Marotta eletto nell’Executive Board, Lautaro a rischio per Roma-Inter e infortunio shock in Cina, un calciatore rischia la paralisi

Tempo di lettura 1 minuto

Il presidente dei nerazzurri rappresenterà l’Italia nell’EB della EFC mentre l’attaccante tornerà più tardi per il posticipo della gara dell’Argentina. Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver colpito un cartellone pubblicitario

Durante l’Assemblea Generale Giuseppe Marotta è stato eletto come rappresentante dell’Italia nell’Executive Board dell’European Football Club, l’associazione dei club calcistici europei. Il presidente e CEO dell’Inter, dopo l’Assemblea Generale, ha dichiarato che ci dovrebbe essere più dialogo tra Europa e Italia.

Lautaro Martinez avrà un giorno in meno di riposo in vista del big match di sabato prossimo tra Roma e Inter. Il capitano nerazzurro è in ritiro con la nazionale ma lo slittamento di un giorno della seconda gara, tra Argentina e Porto Rico, rischia di compromettere la presenza del capitano nerazzurro dal primo minuto. Vista l’importanza della partita Lautaro farà di tutto per scendere in campo dall’inizio contro la Roma di Gasperini.

In una partita di seconda divisione cinese è successa una cosa molto grave. Samuel Asamoah, centrocampista del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo dopo essere caduto di testa su un cartellone pubblicitario. Il club cinese ha comunicato che Asamoah rischia la paraplegia grave e salterà tutte le gare della stagione. Ovviamente anche la carriera del giocatore togolese è a forte rischio. Auguriamo con tutto il cuore una pronta guarigione a Samuel!

