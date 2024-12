Top-10 dei terzini sinistri più costosi: quattro sono italiani!

Tempo di lettura 2 minuti

Dimarco, Udogie, Calafiori e Cambiaso fanno parte di questa prestigiosa classifica relativa al valore di mercato più alto in questo preciso ruolo

La piattaforma Transfermarkt, nota per le sue analisi dettagliate sul calcio e il calciomercato, ha recentemente aggiornato i valori di mercato dei calciatori. Federico Dimarco è stato incoronato come il terzino sinistro con il valore di mercato più alto al mondo. Questo riconoscimento non solo sottolinea le sue eccezionali prestazioni sul campo, ma evidenzia anche la sua crescente importanza nel panorama calcistico internazionale. Dimarco ha superato concorrenti di alto profilo come Theo Hernandez, dimostrando che il suo talento e la sua dedizione stanno finalmente ricevendo il giusto riconoscimento. In questa speciale top-ten non c’è solamente il laterale dell’Inter, bensì anche altri tre giocatori della Nazionale di Luciano Spalletti: Andrea Cambiaso, Destiny Udogie e Riccardo Calafiori. A dimostrazione di come il calcio italiano sia in grande crescita.

Nel calcio moderno, il valore di mercato di un giocatore è un indicatore cruciale del suo status e delle sue potenzialità future. Per un club, avere giocatori di questo tipo con un alto valore di mercato significa non solo avere un talento eccezionale in campo, ma anche un aspetto finanziario importante. Questo può influenzare le strategie di mercato del club, le negoziazioni contrattuali e le decisioni di investimento a lungo termine. Di seguito la top-ten completa:

10) Rayan Ait-Nouri, Wolverhampton, 35 milioni di euro

9) Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen, 45 milioni di euro

8) Andrea Cambiaso, Juventus, 40 milioni di euro

7) Alejandro Balde, Barcellona, 40 milioni di euro

6) Riccardo Calafiori, Arsenal, 45 milioni di euro

5) Destiny Udogie, Tottenham, 45 milioni di euro

4) Theo Hernandez, Milan, 50 milioni di euro

3) Alphonso Davies, Bayern Monaco, 50 milioni di euro

2) Nuno Mendes, PSG, 55 milioni di euro

1) Federico Dimarco, Inter, 60 milioni di euro



Sandro Caramazza

Fonte foto: il bianconero