Le squadre nei campionati top che hanno deluso in qualche maniera in questa prima parte di stagione

Le squadre nei campionati top che hanno deluso in qualche maniera in...

Tempo di lettura 3 minuti

Carrellata di fine anno, analizzeremo le varie compagini che si sono inceppate più o meno a sorpresa ma che faranno di tutto per rialzarsi più agguerrite di prima

Ci sono club blasonati in questa stagione che non hanno mai spiccato il volo, altri invece che si sono piantati sul più bello, il cammino è ancora lungo perciò il riscatto è sempre dietro l’angolo. Partiamo dalla nostra serie A in cui spiccano Juve, Milan e Roma.

I bianconeri guidati da Thiago Motta sono ancora imbattuti in campionato ma i troppi pareggi, ben 10 su 16 incontri, hanno placato l’entusiasmo iniziale derivato dall’arrivo del nuovo tecnico che tanto bene aveva fatto a Bologna e da una campagna acquisti sontuosa in termini economici. Oltre ai risultati poco convincenti la platea bianconera sperava in un gioco migliore, certo ci sono stati diversi infortuni ma nella Juve conta vincere e non pareggiare. Il Milan ha vissuto una prima parte di stagione tra alti e bassi, non si è inserito nella zona alta della classifica e i mugugni serpeggiano nell’ambiente rossonero. Il tecnico Fonseca è perennemente in bilico e alcuni giocatori cardine sono appannati. Poi c’è la Roma una squadra in piena lotta per la salvezza, tre allenatori che si sono avvicendati e una stagione complicata da rimettere in piedi anche se l’esperienza di mister Ranieri in panchina ha tranquilizzato il popolo giallorosso.

In Spagna sia il Real Madrid che il Barça hanno deluso le aspettative seppur in modalità completamente diverse. I blancos con l’acquisto di Mbappe potevano sembrare invincibili, ma così non è stato anzi il parigino sta faticando nel fare la differenza, mentre i blaugrana allenati dal tecnico Flick soprattutto dopo aver rifilato 4 sberle in una manciata di giorni sia al Bayern che al Real Madrid erano diventati i favoriti in Liga, nulla di tutto questo perchè il gruppo formato da diversi giovani si è sgretolato inanellando una serie pessima di risultati. L’Atletico Madrid prende appunti e sogna in grande.

Nella Premier le due compagini di Manchester rappresentano le grandi delusioni. Lo United ormai ci ha abituato, il suo tredicesimo posto non stupisce più di tanto e vedremo se il nuovo mister Amorim riuscirà a riportare in alto questo club blasonato. Il crollo così fragoroso ed epocale del City di Guardiola invece era impronosticabile. Qualcosa si è rotto, è inutile girarci intorno. Quando una macchina quasi perfetta si inceppa in questa maniera i fattori possono essere molteplici, Guardiola dovrà dimostrare di saperci fare anche tra le sabbie mobili.

Infine il PSG al momento non andrebbe neanche agli spareggi in Champions, che altro aggiungere, anche se la truppa guidata da Luis Enrique domina in campionato come spesso ormai accade e fa poco notizia.

Fonte foto: Corriere.it

Stefano Rizzo