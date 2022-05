Terza finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter

Andiamo ad analizzare le finalissime di questa competizione disputate tra le stesse squadre più volte

La Coppa Italia non è il trofeo più prestigioso senza dubbio ma può salvare una stagione e arricchire la bacheca. Lo sa bene anche la Juve che stasera all’Olimpico di Roma contro l’Inter vuole evitare di concludere la stagione con zero titoli, evento che non capita dal 2011 (l’allenatore dell’epoca era Gigi Delneri, quella Juve non si qualificò neanche per l’Europa come avvenne venti anni prima con il tecnico Gigi Maifredi, anche con lui l’annata si chiuse con zero trofei). Pertanto gli uomini allenati da Max Allegri cercheranno in tutti i modi di alzare il trofeo, dall’altra parte ci sono i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi che quest’anno hanno già messo in bacheca la Super Coppa italiana battendo proprio la vecchia signora.

Questa sfida in finale di Coppa Italia si è disputata già due volte nel 1959 e nel ’65 e in entrambe le occasioni a prevalere fu la Juve.

Tre volte in finale si sono affrontate anche la Juve e la Lazio nel 2004, 2015 e 2017. I biancocelesti si aggiudicarono solo la prima sfida.

Sempre a quota tre troviamo il duello Juve – Parma. Nel 1992 e nel 2002 a trionfare fu il Parma mentre nel ’95 la Juventus.

Quattro sfide invece per la Roma contro il Torino. Nel ’64, ’80 e ’81 ebbe la meglio la Roma, nel ’93 la rivincita del Torino.

Il record appartiene a due sfide che per ben 5 volte si sono sviluppate nella finalissima: Juve-Milan e Inter-Roma.

’42, ’90, 2016 e 2018 sono gli anni in cui la Juve vinse contro il Milan, mentre nel ’73 i rossoneri sconfissero i bianconeri.

A cavallo di calciopoli (2006) Inter e Roma si sono contese la coppa con tre successi nerazzurri, 2005, 2006, 2010 e due giallorossi, 2007 e 2008.

La Juventus ha alzato questa coppa al cielo in 14 occasioni (record), mentre l’Inter la metà delle volte.

Se dovesse vincere la Juve Allegri diventerebbe l’allenatore più vincente di questa competizione, balzerebbe a 5 lasciando a quota 4 Eriksson e Roberto Mancini.

Fonte foto: Mam-e.it

Stefano Rizzo