Sudtirol, ufficiale l’esonero di Valente

L’allenatore paga le tre sconfitte nelle ultime quattro e il sedicesimo posto in classifica

Tempo di cambiamenti in casa Sudtirol. Il presidente Compier ha deciso di porre fine all’era Valente dopo l’ultima sconfitta contro il Cesena. L’allenatore italo-svizzero paga un inizio di stagione non all’altezza con 13 punti conquistati in 12 giornate e il sedicesimo posto in classifica. Al suo posto il Sudtirol è pronto ad ingaggiare Zaffaroni che nella passata stagione sedeva sulla panchina della Feralpisalò. L’annuncio dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi per permettere all’ex Verona di iniziare subito a lavorare.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina