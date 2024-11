Mago Farioli in Olanda: il suo Ajax batte Feyenoord e PSV, ora è secondo

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico italiano, nel primo anno alla guida dei lancieri, porta la squadra a 5 punti dalla vetta dopo aver battuto le principali avversarie di sempre

L’anno scorso una delle annate più travagliate dell’Ajax del recente passato. In estata la squadra di Amsterdam si è affidata a uno dei migliori tecnici emergenti. Dal Nizza, infatti, ecco Francesco Farioli che tanto aveva impressionato gli addetti ai lavori. I risultati non hanno tardato ad arrivare. Nella stagione attuale dopo dieci match i lancieri si trovano al secondo posto in classifica a cinque lunghezze dalla capolista PSV Eindhoven, che addirittura conta una partita in più. I primi della classe sino ad oggi le avevano vinte tutte ma sabato si sono dovuti inchinare per 3-2 davanti ai ragazzi di Farioli che solo tre giorni prima avevano vinto anche contro l’altra rivale storica, il Feyenoord. Un cammino quello dell’Ajax che conta 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In Europa League 2 successi e un pari. Risultati clamorosi se si pensa allo scorso campionato. Farioli conferma la bontà del suo lavoro anche in Olanda e del suo percorso lanciato verso palcoscenici anche più importanti.

Glauco Dusso