Lecce o Cremonese, chi resterà in A…

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Domani giallorossi in campo a Pisa, il 4 maggio i grigiorossi ospitano la Lazio. Chi si ferma è perduto

Fari puntati sulla sfida a distanza tra Lecce e Cremonese a 4 giornate dal termine del campionato. Al momento i giallorossi hanno collezionato 29 punti, uno in più rispetto ai grigiorossi. Gli scontri diretti sono terminati con una vittoria a testa ma in caso di arrivo a pari punti ci sarà lo spareggio secco.

Ormai la lotta per non retrocedere si è ridotta a due squadre in quanto il Verona e il Pisa sono virtualmente retrocesse e il Cagliari ha un vantaggio abbastanza rassicurante, +8 sulla Cremonese.

Il club salentino può salvarsi per la quarta volta consecutiva e ampliare così il record di permanenze in A stabilito lo scorso anno. L’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco invece è reduce da due retrocessioni di fila, con Frosinone e Venezia, allenando le due compagini per le intere stagioni, e 4 esoneri consecutivi con Verona, Cagliari, Sampdoria e Roma. Di Francesco debuttò su una panchina in A proprio guidando il Lecce nel 2011, esperienza culminata con l’esonero anche in quel caso. Nel mezzo 5 anni con il Sassuolo, una promozione in A e 4 salvezze, e il terzo posto ottenuto con la Roma con tanto di semifinale Champions. Dunque chi meglio di lui è in cerca di riscatto.

Dall’altra parte sulla panchina della Cremonese siede mister Marco Giampaolo colui il quale ha salvato proprio nella scorsa stagione il Lecce. Il tecnico non è mai retrocesso nonostante una carriera piena di difficoltà. Nel 1995 l’ultima permanenza in A dei grigiorossi che in questa annata avevano puntato su ‘mister salvezza’ Davide Nicola, ma come sappiamo ‘non tutte le ciambelle riescono con il buco’. Dopo una super partenza la squadra ha rallentato pesantemente.

I limiti tecnici delle due squadre sono evidenti, il Lecce ha il peggior attacco della serie A, nessun giocatore tra l’altro ha superato i 3 gol.

I salentini proveranno ‘a fare bottino pieno’ domani a Pisa, poi hanno una partita sulla carta complicata ospitando la Juve, successivamente andranno in trasferta contro il Sassuolo e avranno l’ultima in casa contro il Genoa, due partite contro avversarie con la ‘pancia piena’ ma vietato sottovalutare questi incontri.

La Cremonese ospita prima l’altalenante Lazio e dopo il Pisa, due gare di fila in casa e contro i nerazzurri ha tutto da perdere, poi Udine con dei rivali appagati e ultima in casa contro l’insidioso Como.

Tra meno di un mese sapremo se basteranno 38 giornate per il verdetto finale o se sarà spareggio.

Fonte foto: YouTube.com

Stefano Rizzo