Stop al mercato! PSG senza stelle, Bayern Monaco a caccia del Bayer Leverkusen

Ligue 1 e Bundesliga anche chiudono il calciomercato ma senza entusiasmare, i parigini sono nelle mani di Luis Enrique avendo perso anche l’ultimo campionissimo, bavaresi che non vogliono un’altra stagione da zero titoli

Nessun botto fragoroso tra le big di Ligue 1 e Bundesliga al termine del calciomercato.

Il PSG, perso Mbappè, si affida alla linea verde. Presi infatti giovani molto promettenti come il centrocampista Joao Neves (Benfica), l’ala Douè (Rennes) e il difensore Pacho (Eintracht). Ancora più importante diventerà il lavoro di Luis Enrique che potrà lavorare senza star ma con ottimi giocatori. Ovviamente parigini nettamente favoriti sulle altre.

In Bundesliga i campioni del Bayer Leverkusen hanno in Terrier (a) (Rennes) e Aleix Garcia (d) (Girona) i colpi principali. Squadra campione quasi tutta confermata e Xabi Alonso che potrà lavorare per confermarsi, compito questo davvero arduo. Non esaltante anche il mercato del Bayern Monaco del neo tecnico Vincent Kompany. I bavaresi si aggiudicano Micheal Olise (a) dal Crystal Palace e dopo averlo sfiorato l’anno scorso mettono le mani sul centrocampista portoghese Palhinha del Fulham. Lasciano la squadra Mazraoui e de Ligt andati allo United. Lotta per il titolo che rimane molto equilibrata anche perché i valori in campo non sono cambiati. Vedremo se Xabi Alonso saprà ripetersi e se Kompany si dimostrerà all’altezza. Occhio all’ingresso di qualche outsiders.

Glauco Dusso