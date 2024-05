Stasera Cagliari-Fiorentina, ultimo match della carriera di Claudio Ranieri

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tecnico ha annunciato l’addio al calcio, per lui oggi il saluto alla sua gente

Claudio Ranieri dopo l’ennesima impresa della sua carriera saluterà il calcio questa sera, nel match tra il suo Cagliari e la Fiorentina. Con la salvezza già raggiunta nel turno precedente e i viola con la testa alla finale di Conference League, sarà un match particolare per i giocatori in campo e per Ranieri che vorrà chiudere al meglio la propria avventura da allenatore. Il tecnico romano ovunque ha allenato si è fatto amare non solo per i valori umani ma anche per le imprese sportive che ha collezionato, dal titolo col Leicester alla promozione del Cagliari in A con relativa salvezza quest’anno.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti