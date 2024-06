L’Inter pensa al futuro, vicini Josep Martinez e Tessmann   

Tempo di lettura 1 minuto

I nerazzurri si sono quasi assicurati il portiere del Genoa e il centrocampista del Venezia, quest’ultimo rimarrebbe ancora un anno in laguna, l’estremo difensore arriva subito

Primi colpi in dirittura d’arrivo per l’Inter. Si è sciolto finalmente il nodo sul portiere. Dopo settimane di voci sul brasiliano Bento e Okoye dell’Udinese la spunta Josep Martinez. I nerazzurri hanno scelto il portiere del Genoa come erede di Sommer. L’estremo difensore arriverà per una cifra vicina ai 13 milioni più una contropartita che il Grifone dovrà scegliere tra Oristanio, Satriano, Zanotti e Pio Esposito, il primo sembra essere il favorito. Lo spagnolo affiancherà Sommer per poi diventare il titolare in futuro. Mossa a sorpresa quella riguardante lo statunitense Tanner Tessmann. Trattativa meno vicina alla chiusura rispetto a Martinez. Il Venezia, così come il Genoa, dovrà scegliere delle contropartite per chiudere l’affare. Unica differenza: Tessmann rimarrebbe un anno in prestito al Venezia per poi trasferirsi a Milano per la stagione 25/26.

Glauco Dusso