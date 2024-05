L’Al-Hilal disposto a fare follie per Leao: pronta un’offerta a tre cifre per il portoghese

Tempo di lettura 1 minuto

Il calcio arabo è pronto a tornare alla carica per i migliori talenti del calcio europeo

L’Al-Hilal compagine vincitrice della Saudi Pro League, disputerà il prossimo mondiale per club e vuole una squadra che possa competere alla grande per questo obiettivo. Ai tanti campioni già in rosa infatti, l’obiettivo sarebbe quello di aggiungere Rafael Leao e per convincerlo il club arabo sarebbe disposto a ricoprirlo d’oro. Il portoghese ha una clausola da 175 milioni che gli arabi vorrebbero avvicinare ma non pagare per intero, con anche l’offerta al calciatore che sarebbe molto alta. All’Al-Hilal inoltre il tecnico è Jorge Jesus che è stato il primo allenatore di Leao allo Sporting Lisbona e potrebbe inserirsi nel tentativo di convincerlo ad accettare la super offerta del club.

