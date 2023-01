Spezia, Bastoni si deve operare

L’italiano non era sceso in campo contro il Torino e gli esami hanno evidenziato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro

Brutte notizie per Luca Gotti e per i tifosi dello Spezia, Simone Bastoni dovrà operarsi per una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Il centrocampista non era sceso in campo nell’ultima di campionato contro il Torino a causa di questo infortunio e gli esami a cui si è sottoposto ne hanno confermato l’entità. A comunicarlo è lo Spezia con una nota ufficiale, nella quale però non ci sono indicazioni sui tempi di recupero di Bastoni. Il rischio è che possa tornare solo ad aprile, dopo la sosta di fine marzo, a circa due mesi e mezzo dall’operazione.

I tifosi e Gotti sperano ovviamente di rivedere Bastoni in campo il prima possibile, vista l’importanza che ha sia a livello tecnico-tattico che a livello umano.

Fonte foto: calciomercatolive.net

Davide Farina