Sorteggi Conference League: le avversarie della Fiorentina

L’unica squadra italiana in lizza è la Viola che fortunatamente evita uno degli avversari più ostici, il Chelsea, trovando invece squadre assolutamente alla sua portata

Si può senz’altro affermare che l’urna di Monte Carlo è stata benevola con i gigliati che dovranno vedersela, in casa, con gli austriaci del Lask, i gallesi del The New Saints e i ciprioti del Pafos, mentre in trasferte a Cipro con l’Apoel, in Portogallo con il Vitoria Guimaraes e in Svizzera con il San Gallo. Innumerevoli le difficoltà attraverso le quali la Fiorentina è riuscita a qualificarsi per la fase a gironi e molto di più si dovrà fare per meritare di andare avanti nella competizione europea, ma siamo sicuri che il tecnico Palladino riuscirà a registrare la squadra per poter esprimere il calcio che tanto gli piace e che sicuramente darà frutti assai migliori di quelli sin qui visti e gustati.

Fonte foto: gazzetta.it

Luigi A. Cerbara