Calciomercato: le ultime notizie a poche ore dalla fine

Mancano meno di 5 ore al termine di questa sessione estiva e le squadre provano a chiudere le trattative rimaste

Il calciomercato estivo è arrivato al termine e in questo articolo andremo a ripercorrere le trattive delle ultime ore.

Iniziamo dagli affari chiusi: il Bologna accoglie Nicolò Casale in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio mentre al Lecce arriva Bonifazi con la stessa formula dalla squadra allenata da Vincenzo Italiano. La Fiorentina prende Matias Moreno a titolo definitivo dal Club Atletico Belgrano, Edoardo Bove in prestito a 1,5 mln più 10,5 di diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento del 60% di partite giocate, Danilo Cataldi in prestito a 1 milione più 3 di diritto di riscatto e Robin Gosens in prestito a 750 mila con obbligo di riscatto a 7,5 milioni di euro qualora il tedesco disputi il 50% delle presenze. Chiudiamo con l’Inter che ufficializza Tiago Palacios dal Club Atletico Tallarres per 6,5 milioni più 4,5 di bonus.

Passando invece alla trattative ancora in corso troviamo la Roma che, dopo aver accolto Konè e Saelemaekers, sta provando a prendere anche Bade del Siviglia per rinforzare ulteriormente la difesa. In caso di esito negativo, i giallorossi andrebbero su Hummels che è svincolato. Lazio e Verona stanno lavorando ad uno scambio che vedrebbe Faraoni in biancoceleste e uno tra Akpa Akpro e Basic in Veneto mentre il Monza vuole riportare in Italia Ivan Perisic, attualmente all’Hajduk Spalato. Capitolo Osimhen: al momento manca l’accordo tra Napoli e Al-Ahli con gli arabi che hanno fatto fare le visite mediche in Inghilterra a Ivan Toney, attaccante del Brentford. Per quanto riguarda la pista inglese manca l’accordo tra il nigeriano e il Chelsea. La sensazione è che se Osimhen sarà ancora un giocatore del Napoli dopo la mezzanotte andrà in Arabia dove il mercato chiude il 2 di settembre.

