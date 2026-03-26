Lukaku non rientra a Napoli, ira della società, la UEFA sanziona il Benfica per il caso Vinicius, Mancini e Cristante ad un passo dal rinnovo

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L’attaccante belga doveva rientrare a Castel Volturno ma è rimasto in Belgio, multa ai portoghesi per gli insulti razzisti al giocatore brasiliano, i due calciatori giallorossi vicini al prolungamento del contratto

Clima teso in casa Napoli nei confronti di Romelu Lukaku. Il centravanti dei partenopei era stato convocato in nazionale per prendere parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico, ma a causa della precaria condizione fisica il club azzurro aveva annunciato nei giorni scorsi il rientro a Castel Volturno del giocatore. Lukaku però è rimasto in Belgio, optando per un regime di allenamento personalizzato. Il Napoli non ha nascosto il suo malumore per la decisione dell’ex attaccante di Chelsea e Inter, che ora rischia di incrinare il suo rapporto sia con Antonio Conte che con Aurelio De Laurentiis.

(Fonte immagine: Direttafanta.com)

Continuano invece gli strascichi del caso Vinicius-Prestianni. Dopo la squalifica in via cautelare del calciatore del Benfica, colpevole secondo la UEFA di insulti razzisti nei confronti del giocatore del Real Madrid, è arrivata anche la sanzione per la società portoghese. Per quanto accaduto il 17 febbraio scorso, è stata comminata una multa di 40.000 euro ed è stata disposta la chiusura parziale dello stadio. Quest’ultima sanzione è stata comminata con sospensiva di un anno, dunque diventerà effettiva solo nel caso in cui si verificassero altri episodi di razzismo all’interno del da Luz.

(Fonte immagine: Eurosport.it)

Infine, una notizia riguardante la Roma. La pausa per le nazionali, oltre che per recuperare energie, è un’occasione anche per iniziare a pianificare la prossima stagione. A cominciare dai rinnovi. Sembrano molto vicini infatti quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, su espressa richiesta di Gian Piero Gasperini. I due calciatori, ormai senatori di lungo corso dello spogliatoio giallorosso, hanno entrambi un contratto che scade a giugno 2027. Il prolungamento, stando a quanto riferisce Sky Sport, dovrebbe essere fino al 2030, con un piccolo ritocco dell’ingaggio. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare dopo la sosta.

Mancini e Cristante

(Fonte immagine: Tribuna.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: IlRomanista.Eu)