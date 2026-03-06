Social&Calcio – Ospite Alessandro Cecchi Paone

Tempo di lettura 2 minuti

Questa settimana abbiamo avuto il piacere della presenza del noto divulgatore scientifico, giornalista, docente universitario e molto altro ancora, mentre per l’argomento della settimana abbiamo parlato del bisogno di avere un nemico e l’ultima sezione sul calcio l’abbiamo dedicata alla situazione sempre più critica della Lazio

L’argomento di approfondimento di questa settimana ci ha portato a cercare di capire come, sempre più spesso, sembra indispensabile avere un nemico affinché tutto divenga più interessante, sempre per quel crescente bisogno di avere audience, per avere seguito! Appare sempre più marcato il divario da ciò che attrae e ciò che invece “stanca” presto. E’ sempre più evidente che se non c’è uno scontro, una rivalità, qualcuno contro cui schierarsi, l’interesse tende irrimediabilmente a calare. La sana e costruttiva competizione, persino quella dialettica, ha lasciato il posto ad una rivalità che verte all’esasperazione dei toni, dei termini, sino al conflitto senza il quale sembra non si riesca a creare attenzione! Guarda il nostro approfondimento: https://www.youtube.com/watch?v=kHj69tlOwVA

Il nostro illustre ospite, in relazione all’argomento della settimana, preferisce definirlo avversario o rivale, anche perché siamo in un periodo in cui le guerre hanno ripreso vigore e lì il nemico è nemico. L’avversario aiuta a definire la tua identità, quantomeno nel confronto con gli altri. Alessandro Cecchi Paone ci ha ricordato di essere iscritto al WWF dall’età di dieci anni e di essere un fautore del nucleare, spiegandoci anche il perché. Alessandro ci ha dato anche una bellissima lezione di storia sul razzismo che ti invito a vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=UJcKa7edvos

La crisi della Lazio è più societaria o sportiva? Cosa sta succedendo in seno alla squadra? I tifosi in rivolta! Insomma c’è tanto di cui parlare quando il soggetto è la società calcio Lazio e lo abbiamo fatto insieme al nostro redattore Davide Farina! I biancocelesti non navigano in buone acque e la situazione si fa, di settimana in settimana, più pesante. Stesso discorso, ora più che mai, per quanto concerne il presidente Claudio Lotito, da sempre nell’occhio del ciclone. C’è ancora chi lo difende, vieni a vedere: https://www.youtube.com/watch?v=xtnVZcnV9TA

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara