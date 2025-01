Simone Inzaghi centra le 200 vittorie in serie A: è lui il più veloce a farlo

Tempo di lettura 1 minuto

Il trionfo di Lecce dell’Inter aggiorna i record personali del tecnico, superati Allegri e Ancelotti

Tanti i significati dentro Lecce-Inter di ieri. Intanto l’armata nerazzurra tiene il passo del Napoli e risponde presente per la lotta scudetto che rimane serrata. Lautaro Martinez è ufficialmente tornato a livelli importanti. Denzel Dumfries ha numeri da attaccante mentre Mehdi Taremi segna il suo primo gol in serie A. In mezzo a questi dati di campo ecco quello riguardante l’artefice di tutto ciò. Simone Inzaghi raggiunge, tra Lazio e Inter, le 200 vittorie in serie A e lo fa in 332 partite. E’ lui il più precoce a farlo. Il record apparteneva a Massimiliano Allegri, arrivato al traguardo in 338 match. In terza posizione Carlo Ancelotti in 345. Dietro ancora altri mostri sacri come Capello, Trapattoni e Spalletti. Un’altra prova, se ancora ce ne fosse bisogno, che siamo di fronte ad un allenatore importante che forse troppe volte è stato messo in discussione. Ora è pronto a giocarsi il resto della stagione e tutte le competizioni, a fine stagione si tireranno le somme. Già adesso, però, visti i numeri della sua Inter si può dire solo una cosa: chapeau.

Glauco Dusso