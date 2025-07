Silvio Baldini in pole position per la carica di Ct della nazionale Under 21

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo aver riportato il Pescara in Serie B, il tecnico toscano sembra avere le quotazioni giuste per guidare gli azzurrini

Silvio Baldini è un uomo che non ha peli sulla lingua e quando si è trattato di criticare il sistema calcio italiano non si è fatto pregare, ma ovviamente l’intento era assolutamente quello di porre i riflettori sui veri problemi, affinché si potessero cercare le soluzioni più idonee: ascolta qui. Evidentemente il suo discorso a cuore aperto ha smosso qualcosa all’interno della FIGC ed ora sembra possa essere davvero lui il prossimo mister della nazionale Under 21. Certo, al momento si parla di sondaggio, ma l’incontro con Buffon c’è già stato e se ci si rivede, forse qualcosa di più concreto potrebbe essere già nell’aria. Sembra proprio ci sia un nuovo indirizzo nella scelta della guida delle nostre nazionali, perché dopo quella di Gennaro Gattuso per la nazionale maggiore e quella potenziale di Silvio Baldini per la U21, appare chiaro come il movimento calcio si stia affidando a uomini d’animo e non solo di tecnica e tattica e questo potrebbe significare che si vuole riportare il calcio italiano a perseguire quei valori che lo hanno reso grande: attaccamento alla maglia, lavoro, sacrificio, unione!

Fonte foto: rosanerotv.it

Luigi A. Cerbara