Nico Williams fa una scelta di cuore e resta all’Athletic Bilbao

No al Barcellona! Quando sembra che tutto ruoti intorno al dio denaro, arriva Nicholas e ti stupisce, contraddicendo questa regola non scritta che fa pensare al calcio esclusivamente come una macchina per soldi

Nicholas Williams Arthuer, detto Nico, ha rinunciato al trasferimento in un club prestigioso quale il Barcellona. I titoli sono tutti di eclatante sorpresa, perché il 22enne navarrese (nato a Pamplona il 12 luglio 2002) ha creato scompiglio nel mondo dell’informazione ormai certa del suo trasferimento al club blaugrana. Ovviamente nessuno poteva immaginare che il talento spagnolo avrebbe invece deciso di restare nel “suo” Athletic e rinnovare addirittura fino al 2035. Rimarcando l’incredulità sul fatto che Nico ha deciso di rimanere, il mancato trasferimento viene addotto addirittura alla persistente crisi economica del Barcellona, dimenticando che anche altri grandi club, come ad esempio il Bayern Monaco, erano sulle sue tracce e non dando nemmeno il giusto peso alle parole dello stesso attaccante che sottolinea come la sua sia stata una scelta di cuore, perché resta dove vuole stare, con la sua gente! Aupa Nico!

Fonte foto: sportal.it

Luigi A. Cerbara