Si ritira ufficialmente a 36 anni Marcelo

Lo ha annunciato lo stesso terzino ex Fluminense con un post sui suoi profili social

Oggi si ritira un grandissimo giocatore che ha fatto la storia del calcio negli ultimi 20 anni: Marcelo. Il brasiliano ha preso questa decisione dopo la fine del contratto con il Fluminense (squadra con cui ha iniziato e finito il suo percorso calcistico). In carriera Marcelo ha vinto tutto quello che poteva a livello di club (27 trofei di cui 5 Champions League con il Real Madrid dove è il quarto giocatore con più titoli vinti nella storia) e, anche per questo, si è meritato di essere uno dei terzini più forti dell’epoca moderna. Ad annunciare il ritiro è stato lo stesso Marcelo con un post sui suoi social dove ringrazia tutti per l’incredibile viaggio vissuto.

Noi di Passione del Calcio non possiamo che augurargli un buon ritiro e un sincero in bocca al lupo per le sue prossime avventure, che siano o meno nel mondo del calcio.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina