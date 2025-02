Gianluca Scamacca operato a Barcellona

Tempo di lettura meno di un minuto

Lo sfortunato attaccante della Dea non potrà tornare in campo prima della prossima estate

Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di “riparazione della lesione della giunzione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra“, come ben specificato nel comunicato dell’Atalanta. Stagione finita per Scamacca che tornerà in campo per la preparazione estiva del prossimo campionato. Gianluca era appena rientrato dopo sei mesi di stop a seguito del precedente infortunio per la rottura del crociato e dopo 10 minuti di gioco nella partita con il Torino ecco un’altra tremenda tegola cadergli addosso. Così come affermato da Gianluca Percassi, Amministratore Delegato dell’Atalanta, siamo convinti che Scamacca tornerà più forte di prima!

Fonte foto: atalantini.online

Luigi A. Cerbara