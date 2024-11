Serie A, zona salvezza: sette squadre racchiuse in un punto

Tempo di lettura 4 minuti

Dopo oltre un quarto di campionato molte compagini sono appaiate in fondo alla classifica

Il campionato finora è molto equilibrato in ogni zona della classifica; in cima c’è il Napoli, che con il ko contro l’Atalanta ha visto il proprio vantaggio praticamente azzerarsi sulle inseguitrici, con sei club racchiusi in appena quattro punti, dai partenopei fino alla Juventus tornata vittoriosa da Udine. Nelle zone basse la situazione è ancora più equilibrata con tre squadre ad otto punti e addirittura quattro con nove punti. Il bilanciamento tra tutte le compagini rende praticamente impossibile fare un pronostico su chi debba guardare alla salvezza come unico obiettivo stagionale e chi invece potrà alla fine disputare la propria stagione con tranquillità per costruire le basi della prossima. Andando nel dettaglio a quota otto punti dopo undici giornate troviamo Lecce, Venezia e Monza, tutte sconfitte di misura nell’ultimo turno. Il Lecce è probabilmente quella piu in difficoltà, solo quattro reti segnate sono la dimostrazione della fatica che la squadra fa in avanti, mentre la difesa è la quarta peggiore del torneo, con i giallorossi che non riescono ad uscire da un tunnel piuttosto negativo. Venezia e Monza vengono dalle sconfitte di misura contro le milanesi ma hanno lottato e dimostrato di crederci fino all’ultimo; le due compagini attraversano un discreto momento di forma e stanno provando ad accumulare punti preziosi nei match più alla loro portata. Distaccate di una sola lunghezza c’è un altro gruppo a nove punti, formato da Genoa, Cagliari, Como e Parma, qualcuna in ripresa e qualcun’altra invece in grande difficoltà. Il Genoa ha trovato un fondamentale successo proprio a Parma, ritrovando tre punti che mancavano dalla seconda giornata e mostrando grande spirito combattivo. Di contro il Parma è in crisi profonda, non vince proprio dalla seconda giornata ed anche la mentalità offensiva che aveva colpito nei primi turni ora sembra dispersa, con i ducali che non riescono più ad incidere come prima con i propri attaccanti. Il Cagliari dopo tre risultati utili di fila ha trovato invece ulteriori sconfitte consecutive che ne hanno fermato il buon momento; Nicola non riesce a trovare continuità anche se le prestazioni della squadra sono quasi sempre positive. Il Como per ultima è forse la squadra più delusa da questo inizio, certo l’impatto sulla Serie A non è facile per nessuno ed il mercato ha modificato tantissimo la squadra, tuttavia vederlo così in difficoltà era impronosticabile dopo undici giornate, anche qui ci sono stati momenti di ottima proposta calcistica con addirittura il successo contro l’Atalanta che si pensava potesse aprire le porte ad una stagione più ambiziosa, tuttavia nelle ultime cinque giornate a referto ci sono quattro sconfitte ed un pareggio.

Il campione di partite giocate è certamente ancora ridotto e tutte le squadre possono venire fuori dai momenti difficili con prestazioni e risultati importanti; la pochissima distanza che le separa fa sì che la classifica cambi ogni turno e che ci voglia quindi anche solo un singolo risultato positivo per lasciarsele tutte alle spalle. Ad oggi tutto è possibile e ogni club dovrà lavorare al massimo se non vorrà farsi trovare impreparato quando tra qualche mese il pallone comincerà a pesare di più.

Fonte foto: raiplay.it

Alessandro Foornetti