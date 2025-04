Serie A, intrecci e strategie: il punto sul mercato e i cambi panchina

Tempo di lettura 5 minuti

La stagione è ancora aperta ed il toto-nomi per gli allenatori del prossimo campionato è partito già da settimane. Tutti rincorrono le news su chi saranno i protagonisti dei club più ambiti. Andiamo ad analizzare la situazione. Atalanta, Milan, Roma e Juventus in primo piano.

Mancano 7 giornate alla fine del campionato ed a mercato chiuso c’è un susseguirsi di nomi, di comunicazioni e smentite. Sono ormai settimane che non si fa altro che vociferare quali saranno i nuovi protagonisti delle tante panchine in ballo nel nostro campionato di serie A, di chi lascerà e di chi invece rinnoverà il contratto nella stessa squadra per il campionato a venire. Giocatori e tecnici, sembra una vera e propria rivoluzione.

Gasperini terminerà l’avventura con l’Atalanta, la Dea sta soffrendo e non vince in casa da dicembre, dopo anni di successi sembra ormai arrivata al capolinea la storia tra loro. Niente è scontato, il nome del tecnico sta circolando in modo continuativo in altre piazze, più volte è stato attributo alla Roma, ma subito smentito. Sarà mai un ritorno alla Juventus? Staremo a vedere. Intanto come sostituito si ipotizza l’ex allenatore di Napoli e Lazio, Maurizio Sarri, ma non si esclude anche il nome di Tudor ( con contratto svincolato della Juventus).



In casa Roma impazzano nomi, nell’ambiente si chiede al miracolo di Mister Ranieri di restare per almeno un altro anno ma il tecnico non ha dato speranza, si lavora dunque per trovarne il giusto sostituto, spuntano i nomi di Allegri e Pioli, dopo la smentita dell’arrivo di mister Gasperini. Per quanto riguarda la rosa, Hummels ha comunicato l’addio al calcio giocato che chiuderà in maglia giallorossa, e sul piatto sembra tutto pronto sul rinnovo di Svilar che sembrava avesse dei problemi di trattativa ma lo scoglio dell’ingaggio, dalle ultime notizie dovrebbe essere superato. Pellegrini rinnoverà? Certezza invece per Paredes e Pisilli, con il rinnovo anticipato. Intanto la proprietà è alle prese anche con la nomina del nuovo CEO, il nome di Alessandro Antonello dovrebbe essere formalizzato in breve.

A Milanello stessa storia, tanti sono i cambiamenti da effettuare, saltato l’accordo con il direttore sportivo Paratici per una questione interna, sembra siano arrivate pressioni anche a livello federale. Il Milan sarà alle prese con la sostituzione di Conceicao, la riconferma sembra un’utopia, troppi errori e dopo l’esonero di Fonseca, i rossoneri non hanno tratto alcun beneficio, il pareggio di questa settimana con la Fiorentina ha annullato l’occasione di qualificarsi per la Champions League, dunque tutto da cambiare. Voci di corridoio fanno il nome di Allegri, già campione d’Italia con il Milan nel 2011. Nel frattempo ancora non è stato deciso il futuro di Tammy Abraham, in prestito dalla Roma, per lui un momento magico ed il Milan pensa alla riconferma. Certezza nel centrocampo con Reijenders che ha già rinnovato fino al 2030.



La Juventus, dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma e la vittoria precedente contro il Genoa cerca di trovare un equilibrio con mister Tudor che però destinato ad accompagnare la squadra solo fino alla fine del campionato, non avendo nessun vincolo contrattuale. I bianconeri pensano a ripartire con un big per la stagione 2025/2026, nei piani della rivoluzione ci sarebbe l’idea di un Conte bis, qual ora si liberasse dal Napoli, ma anche il nome di Gasperini si sente da lontano. Kolo Muani in prestito dal PSG potrebbe non essere riscattato se mancasse la qualificazione alla Champions League.

Nelle ultime file della classifica, anche a Venezia e Lecce si rischia di veder saltare le panchine, rispettivamente con Eusebio Di Francesco, ultimo in classifica e Marco Giampaolo che è in lotta per non retrocedere in serie B.

News dall’ estero:

Nel frattempo in Germania, la leggenda del club bavarese Thomas Müller ha annunciato l’addio dopo 25 al Bayer Monaco, la società non si è vista disponibile al rinnovo del contratto.

In Premiere League, De Bruyne lascia il Manchester City a fine stagione dopo ben 10 anni e 18 trofei vinti ed ultimissime, Juric saluta il Southampton dopo 108 giorni con la retrocessione arrivata in anticipo di sette giorni, verrà sostituito molto probabilmente da Simon Rusk per guidare le ultime sfide del campionato.

È importante sottolineare che al momento, a mercato chiuso e a campionato di serie A aperto, non esistono ancora conferme su nessun nome, in quanto la situazione generale è in continua evoluzione e dunque solo a fine stagione si sapranno gli sviluppi e cambiamenti delle trattative in corso dei rispettivi club.



Fonte foto: IA chatgpt

Silvana Perrini