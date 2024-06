Serie A, giro panchine: D’Aversa all’Empoli e Nicola verso Cagliari

Tempo di lettura 1 minuto

In massima serie sta per finire il valzer degli allenatori. Sia in Toscana che in Sardegna, si aspettano l’arrivo di due bravissimi allenatori

La Serie A sta per completare definitivamente il giro delle sue panchine. Dopo le grandi con Juventus, Napoli, Milan, Fiorentina, Lazio e Bologna sistemate, ora tocca alle rimanenti medio-piccole. A Empoli Davide Nicola lascia per andare al Cagliari a sostituire Claudio Ranieri. In Toscana, al suo posto, pronto Roberto D’Aversa. L’ex tecnico del Lecce stava per sposare il progetto del Cesena, neo promosso in Serie B, ma alla fine ha preferito ritornare subito in Serie A per guidare l’Empoli del presidente Corsi, salvo all’ultima giornata grazie alla vittoria contro la Roma. Intanto, un allenatore appena retrocesso sta per trovare nuovamente panchina: si tratta di Eusebio Di Francesco. Il Venezia, infatti, lo avrebbe scelto come erede di Paolo Vanoli, ormai promessosi al Torino.

Sandro Caramazza

Fonte foto: CM.com