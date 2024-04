Scamacca show, Gasperini l’ha fatto ancora!

Tempo di lettura 2 minuti

L’Atalanta vola grazie all’attaccante della Nazionale, plasmato a dovere dallo storico tecnico di Grugliasco all’ennesimo capolavoro

Scama-show: è il nuovo film in uscita nelle sale italiane con regista Gian Piero Gasperini e attore protagonista Gianluca Scamacca. Si tratta non di un’opera prima, bensì dell’ennesimo capolavoro targato dal regista di Grugliasco, ormai conosciuto anche con l’appellativo di Gasper-son: ossia il Ferguson italiano. Ebbene sì, Gasperini ha vinto un’altra clamorosa scommessa e stavolta a giovarne non è solamente l’Atalanta e il popolo bergamasco, bensì tutta l’Italia con Luciano Spalletti in primissima fila. Scamacca sta strascinando l’Atalanta verso un epilogo di stagione storico con la terza finale di Coppa Italia raggiunta negli ultimi cinque anni (Lazio 2019, Juventus 2021 e di nuovo Juventus 2024). Non solo coppa nazionale, ma anche e soprattutto Europa League. Gli orobici dopo aver estromesso il Liverpool, dovranno vedersela in semifinale contro il Marsiglia. Bergamo, l’Atalanta e l’Italia intera ci credono.

Lo possono fare grazie ad uno Scamacca in formato show. Mercoledì sera contro la Fiorentina, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (match finito 4-1 dopo l’1-0 dell’andata a favore dei viola), l’attaccante romano ha trovato il suo nono gol in questo 2024. Il quindicesimo complessivo. Per rendere l’idea della stagione super di Scamacca, bisogna indicare un dato: al Sassuolo, solamente dopo tre stagioni, era riuscito a segnare 16 gol. Ora è ad una sola rete dal suo record di marcature in una singola squadra.

Nell’anno dell’Europeo, Scamacca è una manna dal cielo: finalmente, dopo anni e anni di difficoltà e carenza offensiva, l’Italia ha trovato definitivamente il suo nove. Per Scamacca però non è il momento di fermarsi. Anzi, in questo finale di stagione è chiamato a dare ancora di più per rendere l’annata della Dea qualcosa di storico e inimmaginabile.

La doppietta ad Anfield è probabilmente il punto più alto della stagione di Scamacca, che la scorsa estate è stato ad un passo prima dalla Roma e poi dall’Inter. A spuntarla, alla fine, è stata appunto l’Atalanta. L’inizio di stagione è stato un po’ altalenante, ma con l’avvento del nuovo anno la punta romana ha finalmente trovato la sua giusta dimensione. D’altronde, l’età è quella giusta: 25 anni per fare il definitivo salto di qualità. Per trasformarsi da giocatore con potenzialità ed estroverso a leader tecnico e trascinatore assoluto.

Sandro Caramazza

Fonte foto: atalanta instagram