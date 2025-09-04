Le ultime verso Italia-Estonia, Ancelotti spiega la scelta di Neymar e Messi all’ultima in Argentina

Tempo di lettura 1 minuto

Gattuso verso la difesa a 4 con il ballottaggio Retegui-Kean, il ct del Brasile ha deciso di non convocare O’Ney mentre la Pulce, dopo la gara di domani, non giocherà più in patria

La nuova Italia di Gennaro Gattuso esordirà domani contro l’Estonia. Il CT è indirizzato a schierare il 4-3-3 o il 4-2-3-1 e, di conseguenza, ci sarà solo uno tra Kean e Retegui a guidare l’attacco azzurro. A completare più probabile la presenza Politano e Zaccagni, favoriti su Orsolini e Maldini.

Ancelotti ha spiegato la scelta di non convocare Neymar per le sfide contro Cile e Bolivia. L’ex allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa, ha dichiarato che O’Ney non è stato convocato per scelta tecnica. Non vengono messe in discussione le qualità del brasiliano ma la sua tenuta fisica rispetto agli altri giocatori convocabili. Se Neymar tornerà al 100% a livello fisico farà sicuramente parte della nazionale.

Carlo Ancelotti

Lionel Messi domani giocherà la sua ultima gara ufficiale in Argentina contro il Venezuela al Monumental di Buenos Aires. Sarà una gara molto toccante visto l’amore che c’è in patria per un fenomeno come Leo Messi. Lo stesso Scaloni, ad una domanda in conferenza stampa sul futuro della Pulce, non è riuscito a trattenere le lacrime perché, purtroppo, la fine della carriera di Messi è più vicina di quanto noi siamo in grado di accettare.

Lionel Scaloni e Lionel Messi

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina