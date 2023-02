Sarri – Luis Alberto: duetto “ironico” a distanza

Il fantasista ha rilasciato un’intervista ad un giornalista spagnolo parlando senza filtri della Lazio e del campionato italiano

Luis Alberto Romero Alconchel, questo il suo nome completo e completo è stato anche il giudizio che ha espresso nei confronti della nostra Serie A, dicendo che è un campionato che non si è evoluto in confronto alla Premier League o alla Liga spagnola. Elenca Napoli, Lazio, Fiorentina e Sassuolo come le uniche squadre italiane a proporre un calcio europeo. Pur asserendo amore per la Lazio, probabilmente, non disdegnerebbe un’esperienza in Premier che definisce il campionato più attraente al mondo perché unisce qualità a fisicità. Lancia poi una frecciatina al suo allenatore che mostra lunghi video ai calciatori tutti i giorni con i quali, qualche volta, si rischia di addormentarsi. Nella conferenza stampa in vista di Lazio-Atalanta di domani, il tecnico biancoceleste Sarri è stato “diciamo” lapidario: “Luis Alberto è un ca**one, si diverte ad andare controcorrente. Il 50% dei filmati che facciamo sono richiesti dai giocatori”.

Fonte foto: gazzetta.it

Luigi A. Cerbara