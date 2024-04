Rubrica speciale su Annalisa: ottava serata – a Padova altra sera magica

Tempo di lettura 2 minuti

Al Kioene Arena penultimo giro del Vortice nei Palasport per la stella della musica italiana

Altro giro, altro sold out, altro successo per Annalisa questa volta in scena in quel di Padova al Kioene Arena. Ecco la scaletta della serata:

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the Moon/ Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Sul palco si è esibita anche Donatella Rettore, ospite della serata. Annalisa e la Rettore hanno cantato insieme un successo della stessa Donatella: ‘Lamette’ del 1982.

Frase su Annalisa da parte di Sandro Caramazza redattore di Passione del calcio:

“‘La sensualità è come la cultura: quando non viene sbattuta in faccia alle persone, ma arriva con garbo vuol dire che ce l’hai nel Dna’. Voglio partire con questo omaggio a Nali da parte del grande Lino Banfi per celebrare Annalisa, attualmente la vera e unica top star italiana. A sensualità aggiungo la parola talento e come la sensualità anche il talento devi averlo nel Dna, ma anche il talento bisogna coltivarlo per poi farlo esplodere definitivamente come una Supernova. Ecco, Annalisa, tu sei la Supernova della musica italiana!”. Sandro Caramazza

Abbiamo scelto tre messaggi da parte dei nostri lettori:

‘Annalisa sei sublime, la tua voce mi trasmette tanta serenità, grazie!’. Mimmo da Padova

‘Non mi stanco mai di ascoltarti!’. Nicoletta da Padova

‘Annalisa ti sei sempre distinta in positivo in tutte le tue trasformazioni’. Sara da Padova

Fonte foto: Biagio Ruggieri

Stefano Rizzo