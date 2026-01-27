Roma su Wolfe e Carrasco, Alexander-Arnold vicino al ritorno in Premier League, Kean prova a recuperare per il Napoli

Tempo di lettura 2 minuti

I giallorossi sono alla ricerca di un terzino sinistro e di un esterno sinistro offensivo, l’ex terzino del Liverpool interessa al Manchester City, mentre l’attaccante della Viola salterà il match contro il Como di stasera

Negli ultimi giorni di mercato, la Roma sta provando a sfruttare il trend positivo dell’ultimo periodo per rinforzare ancora di più la propria rosa. Il nodo da sciogliere è sempre quello della fascia sinistra, con Massara che è al lavoro per cercare di regalare a Gasperini un terzino ed un esterno d’attacco. I due nomi più caldi al momento sono quelli di David Moller Wolfe e Yannick Ferreira Carrasco. Entrambi i giocatori hanno manifestato il loro interesse al trasferimento nella capitale, ma la società giallorossa ancora deve trovare l’accordo con i due club. Il Wolverhampton ha chiesto venti milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del terzino sinistro Wolfe, mentre la Roma per il momento ne ha offerti solamente otto. L’Al Shabab invece ancora non ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, che vorrebbe la Roma, per Carrasco. Si tratta ad oltranza.

Wolfe

(David Moller Wolfe, fonte immagine: Fantacalcio.it)

Sembra già agli sgoccioli invece l’avventura di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. Il terzino inglese, arrivato in Spagna la scorsa estate a parametro zero dopo nove stagioni al Liverpool, potrebbe infatti tornare in Premier League. Con i Blancos la scintilla non è scoccata e per questo motivo nelle ultime settimane su di lui è cresciuto l’interesse da parte del Manchester City. Pep Guardiola lo vorrebbe già in questa sessione di gennaio, in prestito, ma i pochi giorni rimasti per concludere l’affare, nonché la modalità richiesta, fanno pensare che sia molto più probabile un trasferimento ai Citizens la prossima estate a titolo definitivo. In ogni caso, la trattativa è ancora in corso.

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)

Infine, una notizia riguardo la Fiorentina. Moise Kean sembra aver smaltito il problema alla caviglia che lo tormenta da diverse settimane, ma non ha ancora ricominciato ad allenarsi in gruppo. Il centravanti ex Juventus e Paris Saint-Germain non sarà dunque in campo nella sfida di Coppa Italia di stasera contro il Como. Il suo obiettivo è quello di recuperare pienamente per il cruciale match di campionato di sabato prossimo in trasferta contro il Napoli. Il tecnico della Viola Vanoli conta di averlo a disposizione almeno per la panchina.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)