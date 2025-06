Roma: sarà Massara a sostituire Ghisolfi come nuovo direttore sportivo

Tempo di lettura 1 minuto

Il dirigente italiano, dopo l’esperienza al Rennes, torna in Serie A per iniziare la sua terza avventura nell’organigramma giallorosso e per rimpiazzare il DS francese

È tempo di grandi cambiamenti a livello societario per la Roma, ci sono chiari segnali di rottura col passato per provare a far compiere il definitivo salto di qualità al club giallorosso. L’ultimo avvicendamento riguarda la carica di direttore sportivo. Risolto il contratto con Florent Ghisolfi dopo nemmeno un anno, è stato già individuato in Frederic Massara il suo sostituto. Massara la scorsa stagione ha lavorato al Rennes, ma ha alle sue spalle una lunga esperienza da dirigente in Italia. Al Milan soprattutto, ma anche alla Roma, dove è stato prima braccio destro di Walter Sabatini e poi anche segretario generale e direttore sportivo nell’anno post Monchi. Al suo fianco ci sarà molto probabilmente Federico Balzaretti. L’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Massara non è ancora arrivato, ma è atteso in giornata.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)