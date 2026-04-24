Roma-Ranieri è addio! Milan-Juventus: spartiacque per la Champions. Sampdoria: Manfredi si dimette

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I Friedkin hanno deciso di allontanare il senior advisor. L’annuncio del divorzio accompagnato, tra le righe, da un endorsement per Gasperini che appare così come una dichiarazione di pieni poteri all’allenatore. Lo scontro al vertice che si giocherà domenica sera al Meazza potrebbe dare una spinta importante. Sarà Francesco De Gennaro il nuovo presidente blucerchiato

Avevano fatto molto clamore alcune dichiarazioni di circa due settimane fa di Claudio Ranieri, dissapori ed attriti presenti in stagione tra alcune posizioni del club, soprattutto tra lui e l’allenatore ed ora appare chiara la posizione della società, tutta verso Gian Piero Gasperini al quale si dà piena fiducia. Siamo però certi che questo sia solo l’inizio, perché ci sono buonissime possibilità di vedere, nel prossimo futuro, una vera e propria rivoluzione in casa giallorossa, a partire da Ricky Massara, scelto da Ranieri, così come lo staff medico. Dopo il comunicato ufficiale con il quale la società ha annunciato la separazione del suo senior advisor, c’è stata poi una comunicazione dello stesso Claudio Ranieri che, in una frase in particolare, chiarisce molto limpidamente che la scelta non è stata bilaterale, bensì della società. Termina così, amaramente, una storia che era stata sin qui molto bella, dal ritorno in panchina, con la Champions sfiorata, e la successiva permanenza, per amore, in società seppur in altro ruolo, ma si sa, tutte le storie hanno una fine. Adesso sarebbe bello che l’epilogo della carriera di Claudio Ranieri fosse sulla panchina della Nazionale, noi di passionedelcalcio ce lo auguriamo, Ranieri prossimo CT!

La sfida del Meazza, in caso di vittoria dell’una o dell’altra formazione, potrebbe dare qualche risposta determinante per la corsa Champions. L’importanza della gara potrà essere un fattore condizionante, se poi sommiamo a questo anche l’annata non esaltante della Juventus e il Milan appannato dell’ultimo periodo, viene naturale aspettarsi una partita dove non si potrà dare troppo spazio allo spettacolo. I rossoneri si presentano pressoché al completo e quindi al Mister Allegri le scelte non mancano e sappiamo che, in questa stagione in particolare, ha sempre saputo preparare al meglio le gare con le grandi. Dall’altro lato invece Mister Spalletti potrà decidere soltanto domani se schierare dal primo minuto Kenan Yıldız, il suo gioiello più prezioso, nonché il più prolifico.

Matteo Manfredi

La Sampdoria ha reso noto che Matteo Manfredi si è dimesso dalla carica di presidente del club e che sarà sostituito Francesco De Gennaro, già membro stabile del consiglio di amministrazione, cosa che permette di avere la giusta continuità del progetto e dei programmi intrapresi che prevedono un cammino col pieno intento di rafforzamento sportivo e finanziario.

Fonti foto: goal.com; sport-tv.org; sampdoria.it

Luigi A. Cerbara