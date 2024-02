Roma piange Alberto Mandolesi, storica voce della squadra giallorossa

Tempo di lettura 5 minuti

Se n’è andato nella giornata di ieri il giornalista famoso soprattutto nelle tv e radio capitoline. Durante Roma-Inter uno striscione in suo onore viste le precarie condizioni di salute, aveva 76 anni. Nella sua lunga carriera è stato radiocronista e commentatore dei giallorossi per Radio Dimensione Suono e in TV presentatore su T9, Teleroma 56 e Rete Oro

Un fulmine a ciel sereno nella domenica pomeriggio romana. Ci ha salutati per sempre Alberto Mandolesi, volto e voce simbolo della Roma e delle trasmissioni sportive romane. Malato da tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, ieri la triste notizia all’età di 76 anni. Un amico anche di Passione del Calcio, intervistato sia per il sito che per la trasmissione radio ma anche per il giornale cartaceo distribuito a Roma a inizio 2020.

Mandolesi fu un pioniere delle radio sportive romane, iniziò nella prima, Radio Roma, nel 1975. Non ha mai nascosto la sua fede romanista tanto da diventare un punto di riferimento per la tifoseria giallorossa. Per molti anni la sua voce ha raccontato le gesta della Roma soprattutto quando ancora era solo lo strumento radiofonico a dare vita alle partite in diretta. Narratore di momenti storici della società giallorossa ai tempi di Liedholm e Falcao, di cui diventò amico, ma non solo. Due scudetti sono passati dal suo racconto, ma c’è un altro frame di cui lui fu gran profeta. L’esordio di Francesco Totti fu sottolineato da Alberto Mandolesi come momento storico e così fu. Nonostante il suo amore per la Roma ci si ricorda delle sue telecronache molto sentite ma fatte sempre con grande professionalità.

Alberto Mandolesi

Profonda l’amicizia che lo legava ad un altro volto e voce storica delle tv romane, quel Michele Plastino che costituiva il suo dirimpettaio laziale. Per anni Mandolesi accompagnò Plastino nello storico programma di quest’ultimo, “Gol di notte”. Proprio insieme furono protagonisti dell’intervista doppia sul giornale “Passione del Calcio” di gennaio-febbraio 2020 in occasione di un derby capitolino. Lì ci raccontò dei suoi tre momenti prediletti: lo scudetto dell’ ’83, l’esordio di Francesco Totti e la coppa Italia vinta nell’86. Il derby più bello, invece, quello del 27 novembre 1994 vinto 3-0 dalla Roma con Mazzone in panchina.

La copertina del giornale di Passione del Calcio con l’intervista doppia Mandolesi – Plastino

Tra le sue passioni, oltre al calcio, la musica. Di lui si ricordano la bontà e la disponibilità verso tutti. Definito la “voce storica della Roma” con oltre 30 anni di radiocronache della squadra giallorossa. Ad oggi è ancora l’unico giornalista romano ad aver raccontato due scudetti della propria squadra del cuore. Per lui quasi 50 anni di militanza nelle radio romane che tenne a battesimo il 16 giugno 1975. Sabato all’Olimpico lo striscione a lui dedicato (“Forza Alberto, raccontaci un altro gol!”) viste le notizie non confortanti sulle sue condizioni.

In tanti gli hanno reso omaggio in queste ore, tra cui la Roma e la Lazio insieme ad altri protagonisti del mondo del calcio soprattutto romano. Questo il commosso saluto di Michele Plastino tramite i suoi canali social:

“Alberto Mandolesi ci ha lasciato. Amico da più di 50 anni, insieme in radio e tv da 40 e più. Se ne va un pezzo importante della mia vita, un esempio di garbo, educazione e signorilità, che ha trasmesso ai suoi meravigliosi figli. Quante ne abbiamo combinate insieme, quante paradossali scommesse nei derby. Credo che abbiamo rappresentato un certo modo di tifare con passione ma senza mai eccedere, ci concedevamo solo prese in giro memorabili. E cosi ti voglio ricordare, col tuo bonario e sincero sorriso […]”

Questo il suo messaggio per Passione del Calcio in occasione del traguardo delle 300 interviste:

“Un ringraziamento e un grande in bocca al lupo a tutta la redazione di Passione del Calcio e a quei tantissimi utenti che sono uniti dalla stessa grande passione”.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria in piazza Euclide.

La redazione di Passione del Calcio porge le più sentite condoglianze e si stringe attorno ai suoi familiari e amici.

Ciao Alberto!

Glauco Dusso