Roma: Friedkin a Trigoria nei prossimi giorni per decidere il futuro di Juric

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo 50 giorni i proprietari americani del club torneranno nella Capitale per valutare più da vicino la situazione allenatore, previsti colloqui anche con Ghisolfi e i giocatori

Un inizio di stagione a dir poco pessimo per la Roma, frutto anche di decisioni societarie sorprendenti che hanno spiazzato i tifosi giallorossi, attualmente in forte contestazione con la proprietà americana. Circa 50 giorni fa, Dan e Ryan Friedkin vennero nella capitale per esonerare inaspettatamente Daniele de Rossi. Poi, un prolungato periodo di assenza, che stando ai rumors si interromperà tra domani e dopodomani. I due imprenditori statunitensi, infatti, nei prossimi giorni saranno a Trigoria per valutare da vicino la situazione ingarbugliata in cui versa la squadra. Sono previsti colloqui approfonditi con il DS Ghisolfi, con i calciatori, ma soprattutto con Ivan Juric, da un lato confermato nonostante gli ultimi risultati deludenti, dall’altro sempre sulla graticola. Facile immaginare che, per quanto riguarda l’esonero o meno dell’allenatore croato, saranno decisive le prossime due partite contro Union Saint-Gilloise e Bologna. In caso di esito negativo, complice la pausa per le nazionali, Juric lascerebbe la panchina giallorossa.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlRomanista.Eu)