Juventus: appunti da Lille, David e Zhegrova sono i prossimi obiettivi di mercato

La partita di Champions League contro i francesi ha consolidato l’interesse del club bianconero per l’attaccante canadese e l’ala destra kosovara, primi sondaggi per Giuntoli

Non serviva certo la partita di ieri sera per scoprire il valore di due giovani talenti come Jonathan David e Edon Zhegrova, ma averli osservati da vicino ha permesso alla Juventus di rafforzare l’interesse di mercato per loro. Il dirigente bianconero Giuntoli da tempo lavora sotto traccia e, nonostante la concorrenza serrata di altri top team europei, vuole sfruttare i suoi ottimi rapporti col Lille per portare a Torino il centravanti canadese e l’ala kosovara nella prossima sessione estiva di calciomercato. C’è già riuscito ai tempi del Napoli con Osimhen e, in misura minore, con Tiago Djalo e Weah una volta passato alla Juventus. Il Lille da svariati anni ormai è una delle migliori società europee nello scoprire e lanciare giovani talenti destinati a fare le fortune delle grandi squadre, con cui vale la pena condurre importanti trattative di mercato. Nessuno lo sa meglio di Giuntoli.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.it)