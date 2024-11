Roma: Dybala recuperato, Hummels assente per febbre, Hermoso ancora a parte

Tempo di lettura 1 minuto

In vista della difficile trasferta di Napoli il neo arrivato Claudio Ranieri fa la conta degli uomini a disposizione ora che la pausa per le nazionali sta giungendo al termine

Probabilmente l’inizio peggiore possibile quello che attende Claudio Ranieri, che ha da poco cominciato la sua terza avventura sulla panchina della Roma. Domenica pomeriggio infatti i giallorossi sono attesi in casa della prima in classifica, il Napoli di Antonio Conte. Per la sfida ai partenopei l’ex tecnico del Cagliari conta anzitutto di recuperare Paulo Dybala, che ieri ha lavorato a parte a Trigoria, ma che già da oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. È mini emergenza invece al centro della difesa, con i soli Mancini e N’Dicka al momento disponibili. Mats Hummels infatti ha la febbre, ma dovrebbe riuscire a recuperare per domenica, mentre Hermoso è ancora out e punta ad essere arruolabile per la trasferta di Europa League contro il Tottenham di giovedì prossimo. Queste assenze potrebbero influire anche sul modulo che Ranieri sceglierà per la sua nuova Roma, che potrebbe tornare a giocare con la difesa a quattro.

Luca Missori

(Fonte immagine: Giallorossi.net)