Juventus: si pensa a Schick per gennaio, Antonio Silva obiettivo per la difesa

Tempo di lettura 1 minuto

La sequela di infortuni che ha colpito il club bianconero nelle ultime settimane ha spinto la società ad attivarsi in vista del calciomercato invernale, possibile una nuova trattativa per l’attaccante ceco

Sono passati sette anni da quando Patrik Schick, all’epoca giovane promessa della Sampdoria, si è trovato ad un passo dall’indossare la maglia della Juventus, che però alla fine lo scartò per un problema al cuore evidenziato dalle visite mediche di rito. Il prossimo gennaio invece, dopo diversi altri trasferimenti, il centravanti ceco potrebbe vestire finalmente bianconero. Giuntoli infatti l’ha messo nel mirino per la sessione invernale di calciomercato, sollecitato dall’infortunio di Vlahovic in nazionale. Il giocatore serbo di fatto non ha una riserva ed ora Thiago Motta sarà costretto a preparare la partita contro il Milan senza centravanti di ruolo a disposizione. Per rinforzare la rosa, la dirigenza juventina guarda anche alla difesa, dato che Bremer è out per l’infortunio al crociato e Danilo è sempre più un estraneo in casa. Uno dei nomi papabili è quello del giovane Antonio Silva, difensore centrale del Benfica classe 2003. Trattativa in ogni caso ancora da intavolare.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)