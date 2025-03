Tempo di lettura 1 minuto

Il talento del club basco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della stagione della sua squadra e dell’imminente doppio confronto coi giallorossi

Dopo l’Europeo con la Spagna vinto da assoluto protagonista, Nico Williams ha messo nel mirino un altro trofeo internazionale, l’Europa League, e questa volta vuole sollevarlo con la casacca della sua squadra del cuore: l’Athletic Bilbao. L’occasione è davvero ghiotta, dato che la finale dell’ex Coppa Uefa quest’anno si giocherà proprio al nuovo San Mamès, il prossimo 21 maggio, e il club basco ha tutte le carte in regola per arrivarci essendo una delle migliori squadre della competizione. Nico questo lo sa e parlando dell’imminente doppia sfida con la Roma non ha nascosto la sua sicurezza: “Sarà una sfida equilibrata, ma alla fine passeremo noi”. Il talento spagnolo ha poi omaggiato Totti, si è complimentato con Angelino per il suo eccellente momento di forma e ci ha tenuto ad unirsi all’appello congiunto delle due società, chiedendo ai propri tifosi di non causare problemi di ordine pubblico allo stadio come lo scorso 26 settembre (Roma e Bilbao già si sono affrontate nella fase a gironi pareggiando 1-1).

Luca Missori

(Fonte immagine: Romagiallorossa.it)