Lazio: problema al polpaccio per Zaccagni, in dubbio per il Plzen

Il capitano biancoceleste è andato in gol col Milan ma ha rimediato anche un piccolo risentimento muscolare che rischia di fargli saltare la sfida di Europa League contro i cechi

Dalla trasferta col Milan la Lazio è uscita ancora più forte di prima, con una prestazione ed una vittoria che non solo fanno morale ma mantengono i biancocelesti in piena lotta per un posto in Champions League. L’unica nota negativa è stata l’infortunio di Mattia Zaccagni. Niente di grave, stando ai primi esami strumentali. Il capitano biancoceleste infatti ha avuto un piccolo risentimento muscolare al polpaccio e nella giornata di ieri non si è allenato in gruppo. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi, ma è a rischio la sua convocazione per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. Baroni aspetterà fino all’ultimo momento per decidere se portarlo in Repubblica Ceca col resto dei compagni oppure no.

Luca Missori

