Rivoluzione Milan, licenziati Allegri, Tare, Furlani e Moncada, Gattuso vicinissimo alla Lazio, interesse della Roma per Dodò

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Il patron Cardinale ha cacciato in un solo giorno l’allenatore e i dirigenti rossoneri e ora pianifica il futuro, il club biancoceleste ha scelto l’ex CT dell’Italia come successore di Sarri, mentre i giallorossi puntano a rinforzarsi con il terzino della Fiorentina

È stato un finale di stagione traumatico per il Milan, che dopo aver passato praticamente tutto il campionato tra le prime quattro della classifica è stato estromesso dalla prossima Champions League proprio all’ultima giornata, a causa del clamoroso tonfo interno col Cagliari. Il botto è stato fragoroso, almeno quanto la reazione immediata del patron del club rossonero Gerry Cardinale, che in un solo giorno ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri e licenziato il DS Igli Tare, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Per il momento, è rimasto solo il consulente esterno Ibrahimovic a pianificare il futuro prossimo del Milan insieme a Cardinale. Si valutano diversi nomi per la panchina (tra cui quello di Iraola) e per la dirigenza, l’obiettivo è quello di dare una svolta radicale al progetto tecnico della società rossonera.

(Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, fonte immagine: Sport.Virgilio.it)

Cambio di allenatore in vista anche in casa Lazio. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i rapporti tra Maurizio Sarri, ora ad un passo dall’Atalanta, e Claudio Lotito sono sempre stati ai minimi termini durante tutta la stagione. Per rimpiazzare il tecnico napoletano, il patron biancoceleste ha scelto Gennaro Gattuso. L’ex CT dell’Italia, dopo la mancata qualificazione al mondiale, aveva inizialmente dichiarato che si sarebbe preso un periodo di pausa dall’allenare. L’offerta della Lazio però gli ha fatto cambiare idea e l’ex campione del mondo del 2006 si appresta a firmare un contratto biennale. Manca solo l’ufficialità che, in ogni caso, arriverà tra oggi e domani.

(Fonte immagine: Eurosport.it)

Infine, una notizia di mercato. Il ritorno in Champions League dopo otto anni porterà nelle casse della Roma almeno 50 milioni di euro, che la proprietà vuole usare innanzitutto per esaudire i desiderata di Gian Piero Gasperini. Uno dei primi nomi, per rinforzare la fascia destra, è quello di Dodò. Il terzino brasiliano ha un contratto con la Fiorentina che scade nel 2027 e stando agli ultimi rumors starebbe spingendo per la cessione. La Viola lo valuta non meno di 20 milioni di euro, mentre il club giallorosso, così come le altre concorrenti per il giocatore, vorrebbe sborsare al massimo 10-12 milioni. Le trattative comunque entreranno nel vivo nel corso delle prossime settimane.

(Fonte immagine: IlRomanista.EU)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)