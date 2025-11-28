Rimini ufficialmente escluso dal campionato di Serie C. La Lazio reintegra Dele-Bashiru nella lista Serie A. Esami strumentali per gli infortunati Koné ed El Aynaoui

Tempo di lettura 2 minuti

Terremoto in Serie C e classifica rivoluzionata nel girone B. Il nigeriano torna in rosa al posto di Hysaj. Escluse lesioni per i due romanisti, si può tirare un doppio sospiro di sollievo

La FIGC, questa mattina, ha revocato al Rimini Football Club l’affiliazione con decadenza di tutti i tesseramenti di tutti i tesserati della società. Una conseguenza naturale dopo che lo stesso Rimini aveva presentato la richiesta di liquidazione volontaria in seguito ad un bilancio negativo, al 30 giugno 2025, di oltre 4 milioni di euro. Termina così una vicenda tormentata che negli ultimi mesi aveva visto passaggi societari, ricorsi e penalizzazioni. Adesso andrà rivista l’intera classifica del Girone B della Serie C che vedrà le squadre vittoriose contro il Rimini, decurtati i 3 punti, così come coloro che avevano pareggiato vedranno togliersi il punto conquistato e, per le prossime gare, le future avversarie del Rimini, osserveranno un turno di riposo forzato.

Fisayo Dele-Bashiru, tagliato dalla rosa, inizialmente per un’infortunio, adesso viene reintegrato nella lista Lega Serie A, al posto dell’albanese Hysaj che, sembra, non rientri più nei piani societari e con scadenza di contratto a giugno prossimo. La curiosità riguardo al rientro di Dele-Bashiru è che, a disposizione contro il Milan, lascerà presto il club per andare a prendere parte alla Coppa d’Africa. Il 1 dicembre ci saranno infatti le convocazioni per la grande manifestazione africana.

Erano usciti doloranti e con più di qualche timore per gli infortuni subiti nella gara di Europa League contro il Midtjylland (2-1), ma dopo la paura è arrivata la gioia per gli esiti degli esami strumentali che hanno escluso lesioni per i due calciatori. Manu Koné ha subito un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra ed ha ottime possibilità di essere recuperato per la gara con il Napoli, mentre Neil El Aynaoui, trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, sarà sicuramente a disposizione

Fonti foto: riminiduepuntozero.it; milannews.it; teleradiostereo.it

Luigi A. Cerbara