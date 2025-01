Recuperi in serie A coi cerotti: ecco come stanno le squadre coinvolte

Tempo di lettura 1 minuto

Domani e mercoledì ci saranno le gare saltate per la Supercoppa italiana, problemi per diverse compagini tra acciaccati e squalificati

Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna. Sono queste in ordine di apparizione le partite da recuperare per quanto riguarda il 19mo turno in serie A. Si inizia domani con le prime due gare, chiuderanno nerazzurri e rossoblu a San Siro il giorno dopo. Diversi i problemi di formazione per le squadre impegnate. Il Como ha in dubbio il gioiellino Nico Paz, uscito con una caviglia malconcia dopo l’intervento di Gigot a Roma con la Lazio venerdì sera. Fabregas fa sapere che lui vuole esserci. Il Milan sembra l’unico a non avere particolari mancanze. L’Atalanta, invece, perde Kossounou per un problema agli adduttori. Non sembra una cosa di poco conto e si pensa a quasi un mese di stop. Ancora out Conceiçao e Vlahovic nella Juventus che avrà scelte quasi obbligate davanti. L’Inter, oltre a Mkhitaryan che ha una lieve elongazione agli adduttori della gamba sinistra, perde ancora Calhanoglu. Il turco era in ripresa dopo lo stop in Supercoppa ma nella giornata di oggi ha accusato un fastidio al soleo destro. Niente Bologna e situazione da monitorare per i prossimi impegni. Infine il Bologna che non avrà Lucumì per squalifica, il resto della formazione può ricalcare la stessa che ha pareggiato in casa con la Roma.

Glauco Dusso