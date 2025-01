Omar Marmoush: il Faraone di Germania

Tempo di lettura 3 minuti

L’attaccante egiziano sta trascinando il Francoforte da inizio stagione ed ora anche diversi top club europei hanno messo gli occhi su di lui

Salvo rare eccezioni, ogni giocatore ha bisogno di un contesto adatto per esprimere al massimo le proprie potenzialità. La cosiddetta occasione giusta al momento giusto, offerta da persone capaci di valorizzare al massimo il capitale umano a disposizione. Ovviamente ci vuole anche un po’ di fortuna, unita ad un impegno costante. Per questi motivi, non è raro vedere calciatori cambiare completamente faccia da una squadra all’altra, maturando in maniera tanto rapida quanto inaspettata.

Uno degli esempi più emblematici in tal senso dell’ultimo periodo è quello di Omar Marmoush, talento emergente dell’Eintracht Francoforte. Marmoush nasce a Il Cairo, nel febbraio del 1999. Inizia a giocare nella squadra cittadina del Wadi Degla, attualmente militante nella seconda divisione del campionato egiziano. Dopo nove anni nelle giovanili, debutta ancora minorenne nel luglio del 2016 contro l’Al Ittihad Alessandria. A fine stagione, comincia la sua avventura in Germania, con la formazione riserve del Wolfsburg.

Per quasi quattro anni, fino a gennaio 2021, Marmoush fa la spola tra prima e seconda squadra ma senza trovare molto spazio. Viene ceduto prima in prestito al St. Pauli, dove fa molto bene mettendo a segno 7 gol in 21 presenze. Poi al ritorno al Wolfsburg, ecco un altro prestito allo Stoccarda, che però a fine stagione decide di non riscattarlo. Nell’estate del 2022 sembra finalmente trovare più spazio con il club biancoverde. Diventa titolare, gioca praticamente sempre sia in Bundesliga che in Coppa di Germania, realizzando anche 6 reti. Il Wolfsburg però decide di non rinnovargli il contratto.

A maggio 2023 Marmoush passa all’Eintracht a parametro zero. Fino a quel momento la sua carriera è ondivaga, pochi alti intervallati da tanti bassi che ne minano il reale potenziale. Il Wolfsburg l’ha aspettato per anni, mandandolo in prestito più di una volta per farlo crescere, ma poi ha deciso di non puntare più su di lui. Col senno di poi, una scelta di cui pentirsi. A Francoforte infatti, l’attaccante egiziano ha compiuto un salto di qualità tanto impressionante quanto inatteso.

Alla tecnica ed alla rapidità di cui era già dotato (in questo ricorda molto il suo connazionale Salah), Marmoush ha aggiunto gol (20 in 27 presenze quest’anno) e assist a profusione, diventando un giocatore offensivo completo, cinico e difficilissimo da marcare. Una via di mezzo tra un 9 ed un 11 di altissima qualità. In questa prima parte di stagione, il centravanti dell’Eintracht ha guidato la sua squadra al terzo posto in Bundesliga e al quinto della nuova Europa League. Già diversi top team, tra cui Arsenal e Manchester City hanno messo gli occhi su di lui. Da Francoforte fanno sapere che la base d’asta è sui 70 milioni di euro, ma per il momento, giustamente, se lo godono.

Luca Missori

(Fonte immagine: Transfermarkt.com)