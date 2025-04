Quarti di finale, atto secondo: la Champions League svela le semifinaliste

Tempo di lettura 1 minuto

Tra oggi e domani sapremo le migliori quattro squadre d’Europa, sebbene almeno tre sfide su quattro siano già indirizzate le soprese potrebbero essere dietro l’angolo

Diciamolo sinceramente, non ci aspettiamo molto dal martedì di Champions League. Nonostante il momento sia importante, ovvero le gare di ritorno dei quarti di finale, i match in programma stasera quasi sicuramente non riserveranno sussulti. Il 4-0 inflitto dal Barcellona al Borussia Dortmund e il 3-1 del PSG sull’Aston Villa non lasciano granché aperti i discorsi. Forse in quel di Birmingham potrebbe esserci più partita ma lo stato di forma dei ragazzi di Luis Enrique, con il campionato già archiviato, ci fa credere che riusciranno a gestire il vantaggio accumulato. Molta più incertezza ci attende domani. L’Inter a San Siro ospita un Bayern Monaco col coltello tra i denti e i cerotti addosso. Sfida da trattare con cura, nerazzurri in leggero vantaggio ma la corazzata bavarese è pronta al ribaltone. Infine c’è il Bernabeu. Il 3-0 inflitto dall’Arsenal al Real Madrid dovrebbe lasciare tranquilli gli inglesi, ma non nell’impianto madrileno. Lì può succedere di tutto e con la caratura tecnica dei blancos anche l’impossibile può diventare possibile. Occhio. Diamo spazio al campo dunque con un mercoledì che ci appare sicuramente più affascinante.

Glauco Dusso