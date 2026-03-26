Qualificazione Mondiale 2026: Italia-Irlanda del Nord 2-0

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Partita cruciale alla New Balance Arena di Bergamo, per la semifinale dei playoff, viatico necessario per poter aspirare all’approdo alla competizione iridata che si disputerà nelle Americhe dal 11 giu 2026 – 19 lug 2026

E’ arrivato il giorno, così ha commentato nel prepartita il vice CT dell’Italia, Luigi Riccio. Una partita cruciale, la più importante della sua vita, come l’ha definita il CT Rino Gattuso che sceglie l’esperienza nella formazione titolare che scende in campo, appunto, con gli uomini che l’hanno portata sin qui. La speranza era che i nostri ragazzi non affrontassero questa gara con i fantasmi del nostro triste recente passato. L’Irlanda del Nord, una formazione con calciatori che militano nella Championship inglese, la nostra serie B per intenderci ed alcuni addirittura nella Serie C inglese, tanto per comprendere il divario che c’è sulla carta tra le due formazioni. Undici i precedenti tra le due squadre e soltanto una vittoria per gli irlandesi (2-1) datata 15 gennaio 1958, per il resto tre pareggi e sette vittorie per gli azzurri.

Primo tempo molto complicato, con l’Irlanda del Nord del CT Michael O’Neill molto bassa e sorniona che lascia giocare l’Italia con la speranza di avere possibilità per delle ripartenze veloci. Gli azzurri, dal canto loro giocano con buona volontà, ma poca lucidità anche a causa, probabilmente, di troppa fretta ed il risultato è che, oltre a qualche piccola occasione da calci da fermo, la prima vera palla che arriva ai nostri attaccanti è alla mezz’ora e si risolve con un tiro non troppo pericoloso da parte di Retegui, pochi minuti dopo un altro tiro, questa volta di Kean, ed è quasi tutta qui la pericolosità degli azzurri, troppo lenti nel fraseggio e quindi prevedibili per un’Irlanda del Nord che in fase difensiva passa ad un ben coperto 5-4-1.

Finalmente, nel secondo tempo, c’è una partita vera! Paradossalmente sembra che l’Irlanda del Nord sia scesa in campo più convinta dopo un primo tempo in cui ha fatto di tutto per perdere tempo, adesso appare volenterosa di costruire, ma questo scuote anche l’Italia che, trovando più spazio, comincia a fare sul serio sino al minuto 56′ quando agguanta il vantaggio con un tiro di Tonali che ribatte a rete una respinta della difesa irlandese. La partita rimane viva e fioccano altre occasioni per gli azzurri, fino al raddoppio di Moise Kean al 80′. Va segnalato, al minuto 83′ l’esordio di Marco Palestra.

L’Italia conquista quindi la finale playoff che giocherà, martedì 31 marzo alle 20.45, in trasferta contro la Bosnia ed Erzegovina che, oggi, in concomitanza con la gara degli azzurri, ha battuto il Galles al Cardiff City Stadium di Cardiff. Dopo i tempi regolamentari terminati sull’1-1 ed i supplementari, senza variazione del risultato, sono serviti i calci di rigore che hanno visto prevalere i bosniaci con il risultato di 5-3 (1-1).

Fonte foto: x.com

Luigi A. Cerbara