Problemi intestinali per Wesley, Vucinic ct del Montenegro mentre Douglas Costa rescinde per controversie legali

Wesley non si è allenato nella giornata di oggi per una gastroenterite. L’esterno, al momento, è a rischio per il derby di domenica alle 12.30 ma saranno decisive le prossime ore per saperne di più. In caso di forfait del brasiliano, Gasperini dovrà trovare una soluzione. Probabile che la scelta ricada su Rensch, Celik o El Shaarawy.

Il Montenegro ha un nuovo commissario tecnico. Si tratta di Mirko Vucinic, ex attaccante di Roma e Juventus tra le tante, che in passato ha già fatto parte dello staff tecnico della nazionale. L’annuncio è atteso per domani con Vucinic che attende di ricoprire ufficialmente questo ruolo.

Mirko Vucinic

Il Sydney FC rescinde il contratto di Douglas Costa per diatribe legali. Il brasiliano ha un mandato d’arresto che lo sta trattenendo in patria non permettendogli di tornare in Australia. Il tutto è collegabile ai debiti legati al mantenimento dei figli dell’ex Juve. Douglas Costa ha tenuto a ringraziare il suo ormai ex club per l’opportunità di giocare in Oceania.

Douglas Costa

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina