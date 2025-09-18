Lookman torna in gruppo, Sarri perde Gigot e Lazzari. Le ultime verso Manchester City-Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

Finisce la telenovela dell’estate con il nigeriano che torna convocabile. Operazione per il francese e lesione di basso grado per il terzino. Le scelte di Guardiola e Conte verso la partita di stasera

Lookman è ufficialmente tornato. Il nigeriano, in mattinata, ha avuto un chiarimento con Juric e il resto della squadra chiedendo di potersi allenare in gruppo. Di conseguenza sarà a disposizione dell’allenatore della Dea per la prossima sfida di campionato contro il Torino che andrà in scena domenica alle 15.

Sarri non avrà a disposizione Manuel Lazzari per un po’ di tempo. Il terzino ex SPAL ha rimediato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro. Sarà out anche Gigot dopo aver subìto un intervento chirurgico alla caviglia. Non sono stati resi noti i tempi di recupero del difensore francese mentre per Lazzari si parla di qualche settimana.

Manuel Lazzari e Samuel Gigot

Alle 21 andrà in scena Manchester City-Napoli. Guardiola sceglie di mantenere per 8/11 la stessa formazione che ha battuto nel weekend il Manchester United per 3-0. Nunes, Aké e Stones prendono il posto di Khusanov, O’Reilly e Gvardiol. Pochi dubbi per Conte che vuole confermare il suo 11 tipo. Meret oggi è tornato ad allenarsi in gruppo ma dovrebbe comunque giocare Milinkovic-Savic. Ballottaggio in difesa a sinistra con Spinazzola in vantaggio su Olivera.

Kevin De Bruyne, grande ex della partita

Davide Farina