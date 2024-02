Premier League: 3 club lottano per il titolo

Tempo di lettura 4 minuti

Con il successo di ieri del Manchester City la classifica nelle zone alte è diventata incandescente

In 4 campionati top europei le vette sono pressochè blindate. In Italia tra l’Inter e la seconda stella, ovvero ventesimo tricolore, c’è praticamente di mezzo solo la matematica, troppo ampio il distacco per le inseguitrici con la Juve a -9 e il Milan a -11 punti dai nerazzurri, oltretutto la beneamata ha una partita da recuperare. Tutto deciso o quasi anche in Francia con il solito PSG, questa volta allenato da Luis Enrique, che ha 13 punti di vantaggio sul Brest. Nella Bundesliga per la prima volta nella storia il Bayer Leverkusen, guidato ottimamente da Xabi Alonso, è lanciato verso i festeggiamenti, visto che ha 8 punti in più del Bayern Monaco. In questo caso però qualche ‘tremarella’ potrebbe sopraggiungere nei giocatori del Bayer a ridosso del traguardo e una squadra esperta come il Bayern, che ha vinto gli ultimi 11 campionati di fila, potrebbe approfittarne. In Spagna il Real Madrid ha surclassato nello scontro diretto il Girona per 4-0, facendo crollare l’entusiasmo nel club catalano che ha poi perso subito dopo anche a Bilbao scivolando a – 6 dai blancos. Il Barça sta a – 8 dalla capolista e giusto una rimonta storica, al momento inimmaginabile, potrebbe ribaltare la classifica.

In Premier League invece la corsa verso il titolo è più entusiasmante che mai con tre squadre che puntano alla vittoria finale.

Andiamo ad analizzare i tre club:

Liverpool 57 punti – Mister Klopp ha già comunicato che a fine stagione, dopo 9 annate, lascerà i reds. Logicamente vorrebbe chiudere questa splendida avventura trionfando in Premier. Un successo che permetterebbe al Liverpool di agganciare in vetta nell’albo d’oro di questo torneo il Manchester United con 20 titoli. Klopp è già entrato nella storia del Liverpool avendo conquistato nel 2020, dopo 30 anni dall’ultima volta, la Premier. Inoltre nel 2019 la squadra allenata da Klopp si era laureata campione d’Europa. Il faro del Liverpool è il solito Salah, autore di 15 gol. Le tre squadre che lottano per il primo posto più o meno hanno la stessa differenza reti, segno che in questa battaglia c’è un grande equilibrio in tutto. L’Europa League è un altro grande obiettivo stagionale per i reds.

Manchester City 56 punti – Può capitare che un club che nella stagione precedente ha conquistato il Triplete abbia la ‘pancia piena’? La risposta è no se questa squadra è allenata dal tecnico Guardiola. L’obiettivo, mai raggiunto da nessuna compagine inglese, è quello di vincere la Premier per la quarta volta di fila. Il City ha recuperato terreno strada facendo e non ha minima intenzione di rallentare. Haaland è il capocannoniere del campionato con 17 gol. Rispetto al Liverpool in Europa ha impegni più tosti essendo in Champions.

Arsenal: 55 punti – Forse è la meno accreditata per trionfare, il successo in Premier manca dal 2004, ovvero 20 anni fa, l’anno scorso gli uomini allenati da Arteta hanno comunque sfiorato il successo finale. Saka è il bomber del club con 12 reti. Potrebbe influire anche in questo caso il percorso europeo, l’Arsenal è impegnato in Champions. Vincere aiuta a vincere anche se delle volte le energie possono non essere sufficienti per lottare su più fronti.

Haaland, Saka, Salah

Il nostro augurio è che queste tre compagini ci facciano divertire fino all’ultimo.

