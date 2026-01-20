Per il Bari arriva il terzo allenatore stagionale, Bailey-Roma è già finita, Coppola verso il Milan

Tempo di lettura 2 minuti

E’ pronto Moreno Longo per sostituire Vivarini. E’ terminata l’avventura dell’esterno giamaicano nella Capitale e il Diavolo prova a rafforzare la difesa

Non c’è pace per il Bari: arriva il terzo allenatore stagionale. Esonerato Vivarini e dentro Longo (il primo è stato Caserta). Longo trova una squadra praticamente disastrata: nelle ultime otto partite, il Bari ha raccolto appena 4 punti. Vivarini è riuscito nell’impresa di non vincere neanche una partita. L’ultimo successo dei pugliesi è datato 2 novembre (1-0 al Cesena). Il Bari è penultimo in classifica con appena 17 punti conquistati, a +3 sul Pescara ultimo e a -3 dall’Entella quindicesimo. Per Longo si tratta di un ritorno alla guida dei galletti: aveva già allenato il Bari nella stagione 2024/2025. L’esordio sarà contro il Cesena al Dino Manuzzi.

L’avventura di Leon Bailey a Roma è già finita. Il calciatore giamaicano, arrivato nell’estate del 2025, ha giocato appena 317′ tra tutte le competizioni, trascorrendo il suo tempo più in infermeria che in campo. L’esterno, classe 1997, ritorna all’Aston Villa. Interrotto il prestito con effetto immediato. Il feeling con Gian Piero Gasperini non è mai sbocciato e dopo gli arrivi di Malen e Vaz, il suo spazio si è ulteriormente ridotto.

Il Milan è forte su Diego Coppola. Il difensore del Brighton potrebbe arrivare con la formula del prestito secco, anche se si sta lavorando anche per un diritto di riscatto. Coppola andrebbe a rafforzare la parte centrale della difesa rossonera. Coppola si è trasferito al Brighton nell’estate del 2025, dopo gli anni al Verona. Ora si prospetta un ritorno in Serie A. Con la maglia del Brighton, Coppola ha finora giocato 542′ tra tutte le competizioni.

