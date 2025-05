Pellegrini out: operazione in Finlandia

A seguito dell’infortunio subito durante l’allenamento la scorsa settimana, il capitano della Roma volerà in giornata in Finlandia per essere operato alla lesione di un tendine della coscia destra. Stagione chiusa in anticipo per lui, il futuro nella Capitale è un punto interrogativo

Lorenzo Pellegrini chiude la stagione in anticipo causa l’infortunio al tendine della coscia destra. Dopo vari consulti ha deciso di sottoporsi all’operazione rinunciando alla terapia conservativa per evitare possibili recidive. Partirà oggi per la Finlandia e verrà operato dal Dott. Lempainen, massimo esperto per questi tipi di problemi ai tendini. Lo stop per il capitano della Roma sarà lungo, almeno tre mesi, dunque resta incerta anche la preparazione estiva con la squadra. Una stagione senza colore per lui, il suo contratto in scadenza nel 2026, potrebbe vederlo protagonista del mercato.

Fonte Foto: IlMessaggero.it

Silvana Perrini